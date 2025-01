Oasport.it - ‘La scodata’ di De Chiesa: “Lo slalom? Una barca nel bosco. I giovani? Mi porrei qualche domanda”

Leggi su Oasport.it

L’USCITA DI FEDERICA BRIGNONE A KRONPLATZOggi un podio era sicuro, certamente sono dei punti persi. Federica è libera di vivere come vuole: non vuole pensare alla Coppa del Mondo e scia sciolta. In quel passaggio lì bisognava stare attenti, avevano sbagliato Hector e Gut. Devo dire che non è che non abbia fatto attenzione. Ha anticipato, ma ha chiuso la traiettoria leggermente troppo presto. Dunque non è stata scriteriata, semplicemente ha commesso un errore nella manovra che si era prefissata di fare. Ad ogni modo, ci tengo a dire ad alta voce che l’uscita di oggi non cancella nulla. Quello che ha fatto Federica Brignone a Cortina è Storia, con la ‘S’ maiuscola.GUT-BEHRAMI A -55 SENZA AVER MAI VINTOÈ il discorso della cicala e la formica. La Gut è sempre stata una vincente, non penso che stia facendo la formichina volutamente.