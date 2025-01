Ilrestodelcarlino.it - La Saldatura: un mestiere senza crisi tra tradizione e innovazione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nel panorama delle professioni tecniche, laè una delle discipline che continua a rivestire un ruolo centrale in numerosi settori industriali, dalla costruzione alla meccanica, fino all’aerospaziale. Nonostante i rapidi cambiamenti economici e tecnologici, ildel saldatore si conferma come una figura che non conosce. Airone PG, centro di eccellenza dell'Istituto Italiano della, si inserisce in questo contesto come una realtà formativa di riferimento, offrendo un ponte ideale tra formazione, qualificazione e mondo del lavoro. L’Istituto, che da oltre 25 anni opera nel settore, si distingue per l’approccio pratico e altamente specializzato alla formazione. Grazie all’esperienza diretta dei propri formatori, che provengono dal mondo aziendale e portano in aula una conoscenza approfondita dei processi produttivi, gli studenti possono accedere a una preparazione che li rende pronti ad affrontare le sfide del mercato del lavoro.