La Promessa Anticipazioni Puntate dal 27 al 31 Gennaio 2025 | Manuel E Curro Spariscono In Guerra!

Ladal 27 al 31vanno ined entrambi scompaiono misteriosamente. Tutti sono preoccupati e disperati per loro!Laprosegue e, nel corso della settimana dal 27 al 31, al centro dell’attenzione ci saranno. I due saranno partiti per laed avranno smesso di dare loro notizie. La più devastata sarà Cruz che avrà bisogno di distrarsi in tutti i modi per non pensare alla presunta morte di suo figlio. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.La: dove eravamo rimasti?Santos sembra sempre più interessato a Vera e continua a starle attorno. Inizialmente tutti pensano che sia un interesse amoroso, ma si apprende in seguito che Santos conosce la verità sulle origini di Vera, anche se quest’ultima non sa chi sia.