La polizia municipale recupera e restituisce ai proprietari cinque scooter rubati

Firenze, 21 gennaio 2025 –rintracciati e restituiti ainei primi 15 giorni del 2025. E' il resoconto dell'attività mirata da parte dei motociclisti dell'Autoreparto dellache oltre al recupero dei veicoli hanno anche deferito all’autorità giudiziaria quattro persone per ricettazione (unoè stato scoperto eto in sosta). Tra gli episodi da evidenziare, si legge in una nota, quello avvenuto il 7 gennaio in zona Gavinana. Gli agenti hanno fermato il conducente dellorisultato rubato dopo un tentativo di fuga: dagli accertamenti è emerso che l’uomo era recidivo: era stato infatti già denunciato sempre da agenti dell’Autoreparto per lo stesso reato. Nella mattinata di mercoledì scorso sono stati due fratelli invece, a cadere nella "rete" dei motociclisti.