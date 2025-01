Sport.quotidiano.net - La NUOVA sfida del tecnico portoghese. Mou fa anche il vino: ’The Special One’

Dopo tanti celebri protagonisti del mondo del calcio come Andrea Pirlo, Alberto Malesani, Luciano Spalletti e Leo Messi,José Mourinho sbarca nel mondo della viticoltura. Attraverso un video pubblicato sui propri profili social, l’exdi Inter e Roma ha lanciato il suo nuovo prodotto,”TheOne“, in omaggio alla sua grande carriera e al soprannome che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Come spiegato dallusitano, si tratta di una bevanda prodotta sulle colline portoghesi della valle del Duoro, terra natia proprio dello stesso Mourinho. "Non sono mai stato uno dei tanti, i miei risultati parlano da soli" ha dichiarato Mou. "Da persona che valorizza precisione, qualità ed eccellenza in ogni impresa, sono orgoglioso di presentare il miopersonale, realizzato con passione e cura.