La madre di Giulio Regeni in aula: "Sul suo corpo vidi la brutalità e la bestialità"

AGI - "Quando ho dovuto riconoscere ildiho potuto vedere solo il suo viso: ho visto la, la, suldi nostro figlio. Era coperto da un telo e chiesi di poter vedere almeno i piedi ma una suora mi disse 'suo figlio è un martire'. Lì capii che era stato torturato". Così Paola Deffendi, mamma di, ascoltata, come testimone, nell'bunker di Rebibbia, davanti alla Prima corte di Assise, nel processo per il sequestro e l'omicidio del ricercatore friulano. Imputati sono quattro 007 egiziani. "L'ultima volta che abbiamo vistoè stato il 24 gennaio 2016 via Skype. Il 27 ci è arrivata la notizia della sua scomparsa. Mio marito mi ha chiamato con una voce mai sentita. A casa mi disse cheera scomparso. Quando sentii la console chiesi perché non ci avessero avvisato prima", aggiunge la mamma di