La Famiglia – The Great Mafia War il gioco da tavolo che fa arrabbiare i politici siciliani

Undache simula la guerra didegli anni ’80 in Sicilia sta scatenando critiche e polemiche. Si chiama “La– TheWar“, ed è prodotto dalla tedesca Boardgame Atelier. Il prodotto ha vinto di recente l’As d’Or, uno dei maggiori premi della categoria che viene assegnato ogni anno in Francia. Ma a dispetto delle premiazioni e della distribuzione (è tradotto in più lingue e venduto anche in Italia), a far scatenare perplessità sono le modalità di. Un pezzo del, aperto, con pedine e carteCome funziona “La– TheWar“I giocatori devono mantenere il «controllo dei mandamenti delle famiglie mafiose siciliane», usando autobombe, uccidendo «soldati», costruendo laboratori per la droga e le barche per il trasporto e il contrabbando degli stupefacenti.