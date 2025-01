Pronosticipremium.com - La designazione arbitrale di AZ Alkmaar-Roma: scelto Peljto, un solo precedente con i giallorossi

La vittoria conquistata con il Genoa permette alladi affacciarsi al ritorno in campo in Europa League con rinnovata fiducia. Giovedì 23 gennaio infatti iaffronteranno l’AZnella settima giornata della fase campionato, in un match che sarà delicatissimo per il prosieguo dell’avventura continentale. La formazione di Claudio Ranieri dovrà infatti riuscire a centrare i tre punti per continuare a sperare nella qualificazione diretta agli ottavi di finale, senza passare dai playoff.A due sfide dal termine di questa prima fase, sono due le lunghezze che separano ladall’ottavo posto, l’ultimo disponibile per il passaggio immediato alla fase successiva. Impegno dunque fondamentale in cui l’unico risultato disponibile sarà la vittoria, con un occhio anche a ciò che faranno le dirette contendenti, nella speranza che possano incappare in qualche passo falso.