La cucina maceratese sbarca in tv: "Piatti barocchi e molte minestre"

Oggi, alle 21, su Gambero Rosso TV, canale 257 del digitale terrestre e su Sky canale 415 e 133, andrà in onda la puntata su Macerata della nuova serie tv "Storie dimarchigiana". E vedrà come protagonista "lanobiliare e i vincisgrassi". Si tratta di un progetto realizzato da Linfa Azienda Speciale della Camera di Commercio in collaborazione con Gambero Rosso. La programmazione è composta da cinque puntate tematiche, ognuna dedicata a un territorio delle Marche; gli episodi vanno in onda il martedì alle 21 su Gambero Rosso TV, canale 257 del Digitale Terrestre, e su Sky canale 415 e 133, e sono disponibili anche in streaming su gamberorosso.tv. Ogni puntata è aperta da uno storico locale che introduce le origini storico-culturali della ricetta tipica del territorio. Successivamente, lo chef Daniele Citeroni propone una rivisitazione della ricetta scelta.