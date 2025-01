La crisi tedesca

Leggi su Lanotiziagiornale.it

La Germania è in recessione per il secondo anno consecutivo, 2023-2024. Le sanzioni colpiscono i sanzionatori. La vedo brutta per l’Europa.Egidio Mercurivia FacebookGentile lettore, si potrebbe attribuire tutta la colpa del disastro a Scholz, e in effetti laderiva in gran parte dalla sua viltà. Però è l’intero sistema politico tedesco che si è dimostrato vile e inadeguato al compito storico. Tutti sapevano che la guerra e le sanzioni, dopo anni di provocazioni a Mosca, erano un piano americano per demolire Russia e Germania insieme, i poli di una possibile alleanza che alla lunga avrebbe minato l’egemonia statunitense. Non è un caso che gli Usa abbiano fatto saltare il Nord Stream, attribuendo poi il colpo a un fantomatico gruppo di ucraini. Scholz era stato ammonito da gente come Schroeder e Lafontaine, due ex leader della Spd.