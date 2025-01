Linkiesta.it - La Bulgaria ha un nuovo (fragile) governo ma la crisi politica non è finita

Laha un, nato dopo due mesi di intense trattative seguite alle consultazioni anticipate dello scorso ottobre. Questo sviluppo potrebbe porre fine alla lungache ha coinvolto il Paese. Negli ultimi tre anni si sono svolte ben sette elezioni parlamentari nella nazione balcanica, nessuna delle quali ha prodotto una chiara maggioranza parlamentare né tantomeno esecutivi stabili. Le diverse coalizioni che si sono succedute nel corso dei mesi sono crollate nel giro di pochi mesi, spesso per insanabili contrasti interni, facendo precipitare Sofia in una spirale d’instabilità che ha nuociuto alle credenziali europeiste e alla credibilità internazionale dello Stato. Ilesecutivo, che come ricordato da Eunews ha ricevuto centoventisei «Sì» su un totale di duecentoquaranta voti parlamentari, è guidato da Rosen Zhelyazkov e vede la partecipazione di quattro formazioni politiche diverse.