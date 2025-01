Game-experience.it - Kingdom Come: Deliverance 2, ecco il trailer della roadmap di aggiornamenti ed espansioni post-lancio

Warhorse Studios ha rilasciato ilufficialedi2, rivelando un anno ricco di contenuti che accompagneranno i giocatori dopo l’uscita del titolo prevista per il 4 febbraio 2025.Ambientato nella Boemia del XV secolo, il gioco offrirà non solo un’esperienza narrativa intensa, ma anche un piano diper arricchire ulteriormente l’avventura. A partire dalla primavera 2025, i giocatori riceveranno una serie digratuiti: il sistema Barbiere per personalizzare l’aspetto di Henry, una Modalità Hardcore per sfide più impegnative e gare di corsa a cavallo, che introdurranno nuove dinamiche di gioco e ricompense.Durante l’estate arriverà la prima espansione narrativa a pagamento di2, Brushes with Death, che vedrà Henry impegnato ad aiutare un misterioso artista dal passato oscuro.