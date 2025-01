Ilfattoquotidiano.it - Kiev, il discorso di Trump tra i soldati feriti: “Gli Usa non si sono sacrificati per noi. La guerra può continuare solo con garanzie reali”

L’assenza dell’Ucraina nel lungoinaugurale dinon è sicuramente una svista, quanto invece potrebbe simbolizzare la volontà di distacco da questa. Gli ucraini si devono pertanto appigliare alle dichiarazioni del segretario di Stato Rubio e a quelle del comandante in capo delle forze armate ucraine. Oleksandr Syrs’kyj si è infatti espresso riguardo l’attuale situazione, rassicurando sulla difesa di Pokrovsk, “ci dicevano che sarebbe caduta a settembre e invece è ancora lì, i russi stanno sacrificando le loro migliori energie”. Il comandante ritiene inoltre che molti disertori avrebbero deciso di tornare ottenendo il perdono per la prima assenza. I numeri raccolti dalle associazioni pacifiste dei due Paesi inparlano invece di un fenomeno in grande crescita che starebbe influenzando il fronte.