Juventusnews24.com - Juventus aritmeticamente qualificata ai playoff di Champions League: il verdetto dopo il pareggio contro il Club Brugge

di RedazioneNews24 ai playoff di Champions League: tutti i dettagli e cosa manca per andare agli ottavi Juve Club Brugge finisce 0-0 e i bianconeri possono festeggiare la qualificazione aritmetica ai play off di Champions League in cui sono presenti le prime 24 squadre in classifica. Raggiunto così il primo obiettivo in questa competizione europea. I bianconeri non potranno più qualificarsi direttamente gli ottavi di finale: serviva la vittoria questa sera e anche il Benfica osservando sempre gli altri risultati.