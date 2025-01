Thesocialpost.it - John Sykes, morto a 65 anni dopo una lunga malattia il chitarrista dei Whitesnake

, leggendariodei, èlunedì 20 gennaio all’età di 65unabattaglia contro il cancro. La notizia è stata diffusa dalla famiglia attraverso un comunicato sui canali social ufficiali.Leggi anche: ÈFausto Cogliati, autore e produttore di Eros Ramazzotti e UltimoL’annuncio della famiglia«È con grande tristezza che condividiamo la notizia della morte diunabattaglia con un cancro», recita il post pubblicato su Facebook. «Sarà ricordato da molti come un uomo dall’incredibile talento musicale, ma anche come una persona premurosa, gentile e carismatica, capace di illuminare ogni stanza con la sua presenza. Ha sempre fatto le cose a modo suo e si è schierato dalla parte degli outsider».Una carriera tra leggenda e innovazioneNato a Reading, in Inghilterra, nel 1959,iniziò a suonare la chitarra da giovanissimo.