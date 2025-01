Romadailynews.it - Italia: ragazzo intraprende primo viaggio in Cina per Festa primavera

Grazie alla politica cinese di esenzione dal visto per 30 giorni, Giacomo Bechini, un web designer proveniente da Firenze, in, era pronto per la sua prima visita nel Paese, undi 22 giorni con sua moglie, una live streamer cinese. In seguito all’inclusione del Capodanno cinese nell’elenco dei patrimoni culturali immateriali dell’UNESCO, avvenuta lo scorso anno, Bechini ha sottolineato l’importanza di condividere le tradizioni cinesi a livello globale. Agenzia Xinhua