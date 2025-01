Quotidiano.net - Intimità, tagli sartoriali, accessori di qualità: il nuovo Made in Italy

Leggi su Quotidiano.net

Moda uomo mai urlata, eccentrica, esagerata. Oggi trionfa lo stile del relax e della durabilità, di capi fatti per durare e restare a lungo nel guardaroba, da ripescare magari dopo qualche stagione. Un segnale di prudenza e di saggezza che arriva forte da questa edizione di Milano Fashion Week per l’inverno 2025-2026. Così Cruciani Cashmere punta sull’Urban Authenticity e su uno stile molto calmo e intimo come si addice a questa maglieria di alta gamma prodotta in Umbria e basata sul cashmere trattato con tecniche moderne ma dall’anima sostenibile e in colori neutri e sofisticati. Molto elegante lo stile maschile di un’altra azienda italianissima come Sant’Andrea basata a Fano che propone una collezione sofisticata e sartoriale basata su toni del blu e del marrone, con giacche che si chiudono alte, dinamiche sahariane, pantaloni impeccabili.