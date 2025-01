Calciomercato.it - Insulti all’arbitro e tre giornate di squalifica: UFFICIALE, salta anche il derby

Leggi su Calciomercato.it

Serie A, mano pesante del Giudice sportivo: nel momento del provvedimento ha rivolto al direttore di gara “un’espressione irriguardosa”Stangata pesantissima. Trediper aver insultato l’arbitro, come riporta il dispositivodel Giudice sportivo. Si tratta di una sospensione imprevista, che arriva dopo il cartellino rosso che il calciatore ha beccato domenica poco prima che finisse la partita.Ha insultato l’arbitro:di 3il(LaPresse) – Calciomercato.itGiudice sportivo, tredia Duda del VeronaOndrej Duda sospeso tre turni per “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario” sul finale della sfida del ‘Bentegodi’ contro la Lazio, finita con un secco 3-0 per i biancocelesti guidati dall’ex Baroni.