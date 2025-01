Ilgiorno.it - Incidente nel Pavese, monopattino travolto da un furgone: l’urto violentissimo e il vetro sfondato

Pavia – Scontro tra une un, con conseguenze gravissime. Un uomo di 60 anni, conducente del, è stato trovato dai soccorritori in arresto cardiocircolatorio, a lungo rianimato sul posto e poi trasportato con l'ambulanza in codice rosso, ancora con le manovre di rianimazione in corso, al Policlinico San Matteo di Pavia. Il violento schianto L'è successo a Copiano sulla Strada Provinciale 9, che porta a Vistarino. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polstrada, con gli accertamenti ancora in corso per ricostruire la dinamica e individuare le responsabilità. Ilè rimasto incastrato sotto il, che si mostra con il, probabilmente effetto dell'urto del conducente delsbalzato contro il parabrezza anteriore del mezzo.