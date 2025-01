Inchiesta sui falsi vaccini rinviata a maggio l’udienza preliminare | in stallo la posizione di Madame e Camila Giorgi

Leggi su Open.online

Bisognerà attendere il 13per capire se l’ex tennistae la cantante Francesca Calearo, in arte, andranno a processo nell’ambito della maxisulle false vaccinazioni contro il Covid-19 per ottenere il green pass. Il giudice delha infatti rinviato la discussione sulle posizioni dei 25 indagati, accusati a vario titolo per i reati di falso ideologico, corruzione e peculato. Il 13il pm prenderà parola in merito agli imputati che hanno chiesto il rito abbreviato e il patteggiamento, mentre starà al gup decidere sul rinvio a giudizio di chi non ha optato per un rito alternativo. Al momento le posizioni di, entrambe accusate di falso ideologico, sono opposte: la prima vorrebbe optare per il giudizio abbreviato per ottenere uno sconto sulla pena, la seconda è decisa ad affrontare il dibattimento in aula.