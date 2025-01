Amica.it - Inauguration Day: Melania Trump rilancia le nude lip

Ha catalizzato l’attenzione con un look all’insegna del rigore e dell’austerità.torna a far parlare di sé per l’outfit sfoggiato all’Day di Donald, in cui protagonista è stato il cappello di Eric Javits che le nascondeva gli occhi.Il beauty look diall’DayLa nuova First Lady si è rifugiata dietro la larga falda del cappello e ha scelto un make-up semplice e raffinato, riportando in auge lelip, un trend che in realtà non è mai passato di moda.ha optato per un rossetto rosa tenue dalla texture morbida e il finish lucido che illuminava il viso, reso più abbronzato dal bronzer. A curare il beauty look per la cerimonia in cui il marito ha giurato come 47mo presidente degli Stati Uniti è stata, come sempre, la make-up artist di fiducia Nicole Bryl, che ha puntato su semplicità e raffinatezza, in linea con il lungo cappotto blu dello stilista newyorchese Adam Lippes.