In Calabria c'è un pizzaiolo che impasta con il vino e serve pane burro e marmellata per dessert

Sfogliando il menu di Lorenzo Fortuna - Pizza Chef, pizzeria di Rende, nei pressi di Cosenza, si intuisce immediatamente che ilin questione è un virtuosista dei lievitati. In tavola delinea un percorso fatto di un’alternanza di consistenze, di profumi e gusti, che trovano il loro comune denominatore nella ricerca e nel territorio, tendenza che introva la sua sublimazione negli ultimi anni.Chi è Lorenzo FortunaMani in pasta dall'età di 14 anni, il maestro Fortuna inizia nel ristorante-pizzeria di famiglia, a Chicago, Stati Uniti, per poi continuare le sue sperimentazioni gastronomiche a Rende: prima con il Number One e poi con un nuovo locale, che porta il suo nome ed è diventato nel corso di questi ultimi cinque anni il suo laboratorio e il punto di riferimento di molti amanti della pizza.