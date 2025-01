Lettera43.it - Il Tg2 Post diventa Pre, le finte liti Barra-Poletti e altre pillole tivù

Un rimescolamento di carte per sopperire al flop di ascolti. È quello che stanno pensando di fare al Tg2, in particolare nell’edizione della sera. Quella delle 13 infatti funziona: grazie al traino de I fatti vostri, i telespettatori non mancano. È alle 20.30 che però si consuma il disastro. Domenica 19 gennaio si è piombati al 3,7 per cento di share. Ne parlano quasi tutti i quotidiani, cartacei e web, e la redazione del telegiornale è in subbuglio. Cosa fare, dunque? Visto che il traino del Tg2 della sera è pessimo e Tg2fa numeri insufficienti, non riuscendo a trascinare la prima serata di Rai2 che quindi se la passa malissimo, il direttore Antonio Preziosi, d’accordo con i vertici Rai, avrebbe pensato di anticipare il Tg2prima del Tg2 delle 20.30, con il titolo di Tg2 Pre. Alo diecco un programma in stile Techetechetè, oppure si valuta l’idea di far partire la prima serata del canale alle 21.