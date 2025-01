Lanazione.it - Il territorio e il disagio abitativo: "Meno sfratti, ma la casa è un rebus"

Gli affitti brevi, da un lato, rappresentano un’opportunità economica per i proprietari di immobili, offrendo rendimenti spesso superiori rispetto ai contratti di locazione tradizionali. Dall’altro lato, stanno causando una riduzione drastica dell’offerta di abitazioni disponibili per gli affitti a lungo termine, facendo lievitare i prezzi e rendendo sempre più difficile per i residenti trovare unaaccessibile. Un feno, questo, che sta alimentando il problema. I dati che emergono dal Report annuale del Ministero degli Interni disegnano uno scenario dove ilnon si arresta nonostante il dato della riduzione del numero dinella Provincia di Pistoia. Dall’analisi dei provvedimenti esecutivi di sfratto, richieste esecuzioni eeseguiti nel periodo gennaio- dicembre 2023 e dalla loro comparazione con quelli del 2022, si evidenziano – si legge nel report – numeri preoccupanti, che determinano una situazione “paradossale” da un lato la riduzione del numero deglinell’anno 2023 dall’altra una diminuzione di alloggi disponibili per la locazione “residenziale” a favore delle locazioni brevi volte prevalentemente all’uso turistico, che godono di una fiscalità di enorme vantaggio e nessuna limitazione ai valori dei canoni applicati.