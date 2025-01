Ilrestodelcarlino.it - Il presidente Garofalo: "Il Molo Clementino è sicuro: basta parlare a sproposito. Ecco il porto dorico del futuro"

, marzo potrebbe essere il mese decisivo per ile per il crocierismo ad Ancona: il 18 scadono i termini dell’istanza di affidamento della doppia concessione dei due terminal, alla 15 prima e alpoi, e in quei giorni potrebbe arrivare il parere della commissione sulla Valutazione d’Impatto Ambientale e quella Ambientale Strategica (Vas). È ottimista? "Devo esserlo nella mia posizione. Mi rincuora vedere che in giro per l’Italia opere come ilsono andate avanti, mi chiedo perché non debba accadere ad Ancona. Su questa opera tanti hanno parlato, spesso a". In che misura? "Continuando a battere sul tasto dell’opera pericolosa per l’ambiente. Tanta gente che non sa e parla senza avere la competenza, mentre il sottoscritto lavora da 20 anni nei porti e ha girato il mondo.