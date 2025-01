News.robadadonne.it - Il motivo da applausi per cui questo papà non ha detto alla figlia che era il suo compleanno

Quanto un genitore è disposto a spingersi oltre per assicurarsi che ildei propri figli sia ricordato con gioia e sia una vera e propria festa? Questa è la domanda che un, Kyle Philippi, si è posto quando ha deciso di non dire a suaIsabella che era il giorno del suo decimo.Per quanto la scelta possa sembrare piuttosto bizzarra ildi Philippi è ragionevole e, anzi, è dettato proprio dall’amore per la sua bambina, come ha spiegato in un video pubblicato su TikTok che ha totalizzato oltre 2,6 milioni di visualizzazioni, @kylephilippi We’re about 60/40 on whether this was a good idea. #birthday #parenting #parentingtips #autism #autismawareness #autismacceptance #auditoryprocessingdisorder #surprisebirthday #birthdayparty ? original sound - Kyle Philippi Il, nel video, racconta di quanto sia terribile aver dovuto nascondere la veritàpiccola, raccontandole che mancavano circa ancora 18 giorni al suo, e di quanto stesse soffrendo nel non poterle dire nulla.