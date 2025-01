Terzotemponapoli.com - Il mercato del Napoli visto da Cammaroto

Ildel: al riguardo, di seguito un articolo di Emanueletratto dal sito www.magazine.com. Ore frenetiche per ildel. Il d.s. Giovanni Manna sta cercando di “regalare” ad Antonio Conte i rinforzi per lo sprint scudetto. Capitolo Garnacho: ilha aumentato l’offerta e si è avvicinato alle richieste del Manchester United. Portando l’offerta da 40 a 50 milioni, con ulteriori bonus abbastanza semplici da raggiungere, che alzerebbero la proposta definitiva sino a quota 55 milioni. Oggi arriverà la risposta probabilmente definitiva dello United. Con un incontro pretra i due club per arrivare ad un punto di svolta. C’è cauto ottimismo in casa. Per Dorgu, il.Gli azzurri hanno rilanciato con una somma molto vicina alle pretese dello United, che ora si è lanciato su Dorgu del Lecce e ha la necessità di monetizzare per provare a prendere l’esterno danese.