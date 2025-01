Quotidiano.net - Il libro di testo contesta i decreti di Salvini. Protesta la Lega, l’editore lo ritira

Leggi su Quotidiano.net

Scoppia il caso deldi inglese adottato dal liceo Fanti di Carpi (Modena). In un paragrafo delscolastico viene criticato l’attuale vicepremier Matteoqiando era ministro dell’Interno. A sollevare la questione è stato il consigliere comunale leghista, Giulio Bonzanini: in poche ore la notizia è diventata virale e da Carpi è arrivata a Roma. "Undidel liceo di Carpi – tuona Matteo– commenta isicurezza approvati quando ero ministro dell’Interno come ‘alcune delle peggiori politiche imposte’. Non è concepibile pensare di sfruttare l’insegnamento dei ragazzi per imporre orientamenti politici". A stretto giro anche il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara è intervenuto: "Ho chiesto al direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna di verificare se risulti effettivamente che in un liceo di Carpi è stato adottato undiche farebbe propaganda politica esprimendo giudizi faziosi e di parte".