Il gioco di Uri prima iniziativa per le commemorazioni del Giorno della Memoria

Arezzo, 21 gennaio 2025 – Ildi Uri,per ledelGiovedì 23 gennaio alle 17 a Palomar nuovo appuntamento con le piazze del Sapere di gennaio con le storie narrate per bambini dai 7 agli 11 anni e le loro famiglie a cura di Chiara Cappelli e Angelo Castaldo. Il progetto, promosso da In Fabula Aps, segna anche il primo appuntamento delleorganizzate dal Comune di San Giovanni Valdarno in occasione delEvento speciale per la rassegna di promozionelettura “Le piazze del sapere” promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno, con la collaborazione di Unicoop Firenze – Bibliocoop di San Giovanni Valdarno e associazione culturale Pandora. Giovedì 23 gennaio alle 17 a Palomar, CasaCultura, si terrà l'"Ildi Uri", una narrazione teatrale per bambini dai 7 agli 11 anni e famiglie, a cura di Chiara Cappelli e Angelo Castaldo.