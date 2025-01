Bergamonews.it - Il critico d’arte Bellini: “Bel recupero di Ex Diurno e Sentierone, mantenuto il legame con l’identità cittadina”

Bergamo. Mantenere uncon il territorio, con. È questo il segreto per un buonurbanistico e architettonico. Lo afferma il professor Rolando, storico edi fama internazionale, intervenuto in una conferenza dal titolo “Tutela del patrimonio storico-artistico e paesaggistico italiano”, tenuta gratuitamente a fini di educazione civica per gli studenti del liceo scientifico quadriennale e quinquennale e coreutico dell’Istituto Aeronautico e navale Locatelli di Bergamo e Grottammare.Già docente nelle accademieda Torino a Bari e Firenze fino a Milano, direttore e fondatore di musei in Italia e all’estero,è anche una figura di riferimento per il Ministero, già in Soprintendenza, ed è tra i massimi conoscitori che tutelano e valorizzano il patrimonio artistico in Italia e nel mondo, dagli Stati Uniti, alla Russia fino alla Cina.