Uominiedonnenews.it - Il Conte Di Montecristo, Ultima Puntata: Edmond Lascia Parigi con Haydée!

Ildidecide di voltare pagina e di abbandonarecon il suo nuovo amore,. Ilmette da parte l’odio e la vendetta!Ildiprosegue ed arriva al suo ultimo appuntamento. Al centro dell’attenzione c’è sempre, con la sua trasformazione. Dopo essere stato mosso soltanto da un forte desiderio di vendetta,riscopre l’amore con, diventando una persona molto diversa e non più spinta soltanto dall’odio per i suoi nemici. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Ildi: dove eravamo rimasti?, come da previsioni, riesce a mettere in atto tutti i suoi piani di vendetta contro le persone che l’avevano rovinato. Gerard, che era diventato procuratore del re, cade in rovina e finisce per perdere la lucidità mentale a causa di ciò che gli è successo.