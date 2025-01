Agi.it - Il Como strapazza l'Udinese e allontana la 'zona B'

AGI - Ildi Fabregas conferma la crescita delle ultime settimane e riscatta il recente ko contro il Milan. Al Sinigaglia i lariani danno spettacolo e tornano alla vittoria battendo per 4-1 l'di Runjaic grazie alle marcature sotto la pioggia di Diao, Strefezza, Paz e all'autogol di Bijol. Una brutta battuta d'arresto per gli ospiti, mentre i padroni di casa 'respirano' eno laretrocessione. A poco è servita la rete di Payero per i bianconeri. Ben due sono stati i cartellini rossi estratti dall'arbitro Cosso, autore di una direzione tutt'altro che impeccabile: non hanno terminato la gara, infatti, Goldaniga e Solet. Pur mostrando ancora qualche calo di concentrazione, ilottiene con merito i tre punti contro un'imprecisa e senza idee. Nonostante il campo reso pesante dalla pioggia, ilprende subito in mano le redini del gioco, trovando il gol in avvio.