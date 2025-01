Panorama.it - I supereroi della Silicon Valley ora sono «oligarchi»

Già, quelli che prima erano portati in palmo di mano come campioni dell’innovazione e del libero mercato, all’improvviso sitrasformati in grigi burocrati sovietici, cinici speculatori pronti ad avventarsi come rapaci sull’economia e la democrazia americane. Da Elon Musk, il cavaliere nero di The Donald, a Mark Zuckerberg, da Sundar Pichai a Jeff Bezos, con il cambioguardia alla presidenza degli Stati Unititutti diventati spregiudicati capitalisti, pronti a vendersi al miglior offerente e in questo caso a Trump.È la fine del sogno americano, la trasformazione di un Paese democratico in un’a, la morte di una nazione che per secoli ha incarnato l’immaginelibertà, con i 93 metristatua che svetta nel porto di New York. Sì, questii toni dei commenti che ho sentito ieri, pronunciati da politici o giornalisti durante l’insediamento del 47° commander in chief.