I segreti di un piatto iconico della gastronomica lombarda | la Cassoeula

Inverno, temperature rigide, il freddo incalza, ma se sul fuoco è in cottura la, tutto sembra migliorare, anche le condizioni atmosferiche. Questa specialità di cui spesso si sente parlare, è, come tante ricette regionali, molto più di un semplice: è un simbolocucina, un'iconache racchiude in sé la storia e la tradizione di un territorio.Laparla lombardoIl, noto per la sua ricchezza e il suo gusto deciso, si presenta, ovviamente, in diverse varianti che riflettono ognuna le specificità culinarie delle varie provinceRegione. La versione milanese è forse la più conosciuta e diffusa: preparata con verza, costine di maiale, cotenne, piedini e talvolta salsicce, lamilanese è unricco e sostanzioso, perfetto proprio per queste fredde giornate invernali.