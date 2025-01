Gamberorosso.it - I ristoranti e le trattorie più sostenibili d'Italia secondo il Gambero Rosso

Per ilanno consecutivo forchette, gamberi e tavole verdi identificano i posti dove il rispetto per la propria terra e il pianeta in generale, l'economia circolare, il no waste, la bioedilizia all'avanguardia sono lo spirito guida dell'ospitalità e della cucina. Nella guidad'2025 ce ne sono 20 (diventati 19 in seguito alla recente chiusura di Orto by Jorg Giubbani di Moneglia), in quella precedente ne erano 33: non che l'attenzione all'ambiente e alla biodiversità non sia una prerogativa ormai imprescindibile per ogni operatore del settore (e non solo di questo, ovviamente), ma perché proprio in quanto tendenza diffusa abbiamo compiuto una selezione ancora più ristretta scegliendo i veri "fanatici" (nel senso migliore del termine) e consapevoli, quelli che in fin dei conti spesso rischiano e fanno più fatica per posizione, scelte radicali, organizzazione del sistema.