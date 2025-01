Oasport.it - I possibili convocati dell’Italia per i Mondiali di sci alpino: tra criteri e un posto di diritto

2025 di scisi avvicinano a grandi passi: l’appuntamento è a Saalbach (Austria) dal 4 al 16 febbraio, tra l’altro debutteranno le combinate a coppie ed è stata confermata la gara a squadre. L’Italia ha le carte in regola per distinguersi durante questa rassegna iridata, che va in scena un anno prima delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e che misurerà ulteriormente il polso alla nostra Nazionale, comunque protagonista durante la stagione di Coppa Italia.La FISI ha da tempo stabilito idi convocazione all’evento più importante di questa annata agonistica. Nell’ordine verranno presi in considerazione: i piazzamenti sul podio in Coppa del Mondo, i piazzamenti nelle prime sei posizioni nelle prove del massimo circuito internazionale itinerante, i risultati conseguiti a ridosso dell’appuntamento in questione.