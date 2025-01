Laprimapagina.it - I film in prima serata finiscono troppo tardi: telespettatori italiani sul piede di guerra

Le serate televisive italiane si protraggono sempre più a lungo, sollevando un coro di proteste da parte di molti. Il problema? Iin, trasmessi sia sui principali canali generalisti come Rai 1 e Canale 5 sia su numerose altre reti, iniziano sempre più, spesso nondelle 21:30 e talvolta anche dopo le 21:50. Un trend che sta esasperando soprattutto chi, al mattino seguente, deve affrontare una lunga giornata di lavoro o scuola.Le ragioni delle proteste“Non è possibile che uninfinisca ben oltre la mezzanotte”, commenta Anna, una telespettatrice di Milano. Come lei, moltisi lamentano del fatto che gli orari siano diventati proibitivi per chi non può permettersi di rimanere alzato fino a.Chi lavora o ha impegni mattutini si trova costretto a scegliere tra rinunciare al proprio intrattenimento serale o sacrificare preziose ore di sonno.