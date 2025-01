Dilei.it - I film candidati agli Oscar “migliorati” con l’Intelligenza Artificiale: polemica a Hollywood

Leggi su Dilei.it

ci ruberà il lavoro? Ce lo chiediamo sempre più spesso noi giornalisti, se lo domandano egualmente preoccupati artisti e illustratori, lo temono gli operai e i moderatori. Chi l’avrebbe mai detto cheavrebbe potuto mettere a rischio anche le carriere degli attori. Eppure, così come rivelato da uno stesso cineasta, la più discussa delle nuove tecnologie pare sia stata utilizzata in ben due deipiù popolare del momento: The Brutalist e Emilia Perez. Pellicole entrambe candidate ai prossimi premi, il che ha causato non poche polemiche a.L’utilizzo delneiIn un recente intervista, Dávid Jancsó, a capo della squadra di montatori delThe Brutalist – tra i possibili2025 – ha rivelato di aver fatto uso di Respeecher, un programma vocale che, tramite l’utilizzo del(IA), è in grado di modificare la cadenza e il suono della parlata umana.