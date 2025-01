Metropolitanmagazine.it - I Duran Duran hanno annunciato quattro date in Italia: il ritorno dei Wild Boys

Solo chi ha vissuto gli anni Ottanta sa come Sposerò Simon Le Bon non fosse solo un film diretto da Carlo Cotti, ma il sogno nel cassetto di ogni singolo fan dei. Da quel decennio è ormai trascorso un bel po’ di tempo, ma il gruppo musicale britannico continua a fare proseliti tra le generazioni un po’ più âgée ma, in qualche caso, anche tra i più giovani.Anche in, il mito deiresiste senza porblemi e ora, a quarant’anni dalla loro storica ospitata al Festival di Sanremo, la band tornerà nel nostro Paese per due live imperdibili. Il primo appuntamento è nella capitale domenica 15 e lunedì 16 giugno 2025, nella splendida cornice del Circo Massimo, ormai nuova Mecca per gli artisti internazionali. il 18 giugno, invece, si esibiranno alla Fiera del Levante di Bari (le voci su questo evento circolavano già da giorni), mentre il 20 giugno saranno tra gli headliner degli i-Days di Milano.