I colori della città Foto in concorso

È iniziato ilgrafico "Idi Baranzate". Un’idea dell’amministrazione comunale che invita i cittadini a partecipare algrafico, a cui ogni mese del anno 2025 è abbinato un colore. Il colore di gennaio è il bianco, a febbraio il blu o azzurro, a marzo il verde, ad aprile il rosso, a maggio il rosa, a giugno idell’arcobaleno, a luglio il giallo, ad agosto il solidago, a settembre il viola, a ottobre l’arancio o marrone, a novembre il nero e infine a dicembre il color porpora. "Vi invitiamo a inviarcidi Baranzate, di qualsiasi soggetto o oggetto, che mettano in relazione il mese al colore", spiegano dal Comune. Per l’invio dellebisogna utitlizzare il programma gratuito "wetransfer" o simili, alla mail [email protected] , inserendo come oggetto "grafico".