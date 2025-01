Game-experience.it - Horizon, il gioco MMO pare sia stato cancellato da NCsoft

Un nuovodipotrebbe aver visto la propria fine ancor prima di concretizzarsi. Stando ad un recente report del portale sudcoreano MTN, “Project H”, un MMO sviluppato dain collaborazione con Sony, èdopo una revisione di fattibilità.Ricordiamo infatti che nel corso del 2022 Sony edhanno annunciato una partnership per espandere i franchise PlayStation oltre le console, puntando a raggiungere un pubblico più ampio attraverso una presenza su PS5, PC e dispositivi mobili.Ma come riportato da PushSquare, la cancellazione delMMO disembra essere il risultato della profonda crisi finanziaria di, che ha visto un calo del 75% dei profitti nel secondo trimestre del 2023. Questa situazione ha portato la società ad intraprendere una massiccia ristrutturazione interna, compresi licenziamenti e l’eliminazione di altri progetti, come Battle Crush e Project M.