Hockey in Line. Warriors, successo che vale doppio

-Tergeste spazza via l’Edera Trieste, grazie alle doppiette di Giulia Dalla Bà e Estere Di Vendrame. Nella seconda giornata del campionato di serie A femminile, secondo nettoalla squadra frutto della fusione tra il Ferrarae il Tergeste Trieste opposta alla formazione friulana. La prima al pattinodromo ‘G. Burani’ finisce 6-0. Nel primo tempo la partita è subito in discesa, al 4’ segna Giulia Dalla Bà, poco dopo il radcon Di Vendrame. L’andamento è ben indirizzato a favore dei-Tergeste, in quanto arriva anche la terza rete con Francesca De Feudis ed anche il poker messo a segno da Ilaria Chisena. Nella ripresa non cambia l’inerzia della gara, con i-Tergeste che conducono il possesso e le azioni offensive, arriva dopo due minuti la rete di Estere Di Vendrame, doppietta per lei, mentre a chiudere il punteggio ancora Giulia Dalla Bà, doppietta personale.