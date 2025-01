Liberoquotidiano.it - Hamilton incontra i tifosi della Ferrari a Maranello? La frase (in italiano) con cui li stupisce subito

L'ha sognata da bambino, l'ha toccata da giovane adulto, quando i suoi sogni sembravano esser finiti. Ora è tempo di realtà, è tempo di Lewispilota di Formula 1Scuderia. È stata una giornata pazzesca per l'asso inglese delle quattro ruote a, un battesimo che non dimenticherà.hato il patròn, John Elkann, poi Vigna e Vasseur e ha posato per le consuete foto di rito, con grande eleganza, tipica del suo “british style”. Lewis ha salutato alcunipresenti davanti alla casa che fu di Enzoed ha parlato per la prima volta in. Il 20 gennaio è una data da incidere nella pietra. È già iconica la foto chestesso ha pubblicato sul suo profilo Instagram, davanti alla casa di Enzoe, ovviamente, accanto ad unatesta rossa.