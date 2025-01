Cityrumors.it - Hamilton in Ferrari: l’abito fa il pilota | Tutti i significati della prima foto a Maranello

Leggi su Cityrumors.it

approda in: la, di fronte alla casa di Enzo, nascondeprecisi. I dettagli del vestito.“Un giorno non ci sarò più, spero che le rosse continueranno a esserci anche dopo di me e che riescano a farsi onore sui circuiti del mondo”. Queste le ultime parole di Enzodi morire: un sogno, una speranza, la consegna del mito ai posteri. Quel cavallino, la, ruggisce ancora da una speranza all’altra.in– cityrumors.it –LapresseI sogni di Enzo, oggi, a distanza di oltre 50 anni, sono quelli di Lewis. Campione inglese destinato a guidare la monoposto per antonomasia in Italia, dopo più di 10 stagioni (12 per l’esattezza) in Mercedes. Vincere è l’unica cosa che conta, ancora meglio se l’acceleratore arriva da