Hamas lancia mobilitazione anti-Israele

15.00hato un appello allagenerale in Cisgiordania per rispondere all'operazione militare di. "Invitiamo le masse del nostro popolo in Cisgiordania e la sua gioventù rivoluzionaria a mobilitarsi e a intensificare lo scontro con l'esercito di occupazione", si legge nell'appello. Il ministero della Salute dell'Autorità Nazionale Palestinese aggiorna il bilancio dell'operazione militare israeliana "Muro di ferro" a Jenin, in Cisgiordania.Per il momento si contano una decina di morti e trentina di feriti.