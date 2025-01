Calciomercato.it - Guaio per Italiano, problema muscolare e cambio anticipato

Leggi su Calciomercato.it

Brutte notizie in casa Bologna nel match di Champions League: esce dal campo in lacrime a causa dell’infortunioPiove sul bagnato in casa Bologna nel match del Dall’Ara contro il Borussia Dortmund. Dopo il gol siglato da Guirassy su discusso calcio di rigore, i rossoblù perdono anche uno dei loro uomini migliori.Rabbia, Orsolini va ko (LaPresse) – Calciomercato.itNel tentativo di recuperare un pallone, Riccardo Orsolini ha infatti accusato uned è stato costretto a dare forfait. Attorno al 35?, l’ala rossoblù, intento ad anticipare Ryerson per recuperare una palla vagante nella metà campo tedesca, ha accusato unalla coscia. Dopo lo scatto, Orsolini si è subito lasciato andare ad una smorfia di fastidio. Dopo pochi istanti ha chiesto il