361magazine.com - Grande Fratello, Amanda in cerca di chiarezza: delusa dalle esternazioni di una gieffina

Leggi su 361magazine.com

Lecciso si espone sulledi Pamela. Lo sfogo affrontato con MariavittoriaLecciso ieri sera nel corso della puntata ha affrontato un battibecco con Pamela de Le Non è la Rai. Le pesanti dichiarazioni di Pamela hanno spiazzato, e questo pomeriggio quest’ultima ha deciso di sfogarsi con Mariavittoria.dal momento in cui si è allontanata da Jessica e dopo il suo abbandono si è avvicinata sempre di più ad Helena e Luca schierandosi dalla parte della modella.Leggi anche, incomprensioni e frecciatine tra Alfonso e TommasoLo sfogo dellachiacchierando con Mariavittoria ha esordito: “Mi sembra una pace per quieto vivere, poichè a me fare pace per quieto vivere fa un pò schifo”. Mariavittoria chiede: “Allora non la vuoi la pace?”, “No il quieto vivere finito, però facciamo finta di niente, voglio una pace” afferma sincera