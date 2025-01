Ilrestodelcarlino.it - Granchio blu amaro? Colpa di un parassita: il 97% degli esemplari in Emilia Romagna è infetto

Ferrara, 21 gennaio 2025 – Continua la maledizione delblu. Si è scoperto infatti che, oltre ad essere stato una vera e propria piaga per l’attività dei pescatori della nostra costa, ospita anche un. Recenti studi condotti dal Centro specialistico ittico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie hanno rivelato che questo crostaceo può essere portatore di undel genere Hematodinium, responsabile della cosiddetta "Bitter Crab Disease" o "malattia del". Questo non rappresenta un rischio diretto per la salute umana, ma può compromettere la qualità della carne dei granchi infetti, conferendole un retrogustodopo la cottura, rendendola quindi meno appetibile per i consumatori. Lo studio e i risultati Il progetto di ricerca, finanziato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ha analizzato 225di granchi blu provenienti da sette diverse aree lagunari tra aprile e maggio 2024.