Goffredo Bettini e il nuovo centro | Il ruolo dei cattolici è dentro alla coalizione

Roma, 21 gennaio 2025 – Come interpreta tutta questa agitazione aldi quello che una volta si sarebbe chiamatosinistra? “Il confronto delle idee è indispensabile. Tanto più si accende, tanto meglio è – esordisce soft, guru intellettuale e grande vecchio della sinistra italiana –. I convegni di Milano e di Orvieto hanno raccolto personalità importanti. A cominciare da Prodi, che da sempre ascolto con grande attenzione. Un faro di saggezza e di apertura mentale, a partire dsua analisi sul mondo”.EX MEMBRO PARLAMENTO EUROPEO Ma? Che cosa non torna? “È importante, tuttavia, non confondere piani diversi. Il tema di una nuova partecipazione deiall’impegno politico riguarda l’insieme delsinistra. Non è appannaggio esclusivo di alcuno.