Goal Brasil | Danilo ha detto no al Napoli vuole il Flamengo

: “hano alil”">Il difensore avrebbe deciso di tornare in patria. In corso la trattativa per la risoluzione con la Juventus.Svolta improvvisa sul futuro di. Secondo quanto riportato da, il difensore avrebbe scelto ilnonostante il forte interesse del. Iliano, in uscita dalla Juventus, sarebbe stato conquistato dal progetto del club carioca.“ha scelto il. Il difensore 33enne ha deciso di tornare nel calcioiano”, scrive il portale verdeoro. “Lo staff dell’atleta sta lavorando con la Juventus per la risoluzione del contratto, che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni”.La testataiana svela anche i retroscena della scelta: “Era fuori dai piani di Thiago Motta. Nonostante le offerte dale dal Santos, è stato travolto dalla richiesta del Rubro-Negro, che cerca un sostituto dopo le partenze di David Luiz e Fabrício Bruno”.